Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Laart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Laart
- Hà Nội:
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Phân tích số liệu doanh thu
- Lập kế hoạch, mục tiêu doanh thu
- Giám sát triển khai kế hoạch
- Giám sát hoạt động kinh doanh của đại lý và điểm bán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Và các công việc khác được giao.
- Yêu cầu kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực kinh doanh
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Laart Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Laart
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI