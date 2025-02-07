Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 5 Glaxy 1,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ team Marketing của Công ty để tư vấn về Thiết kế và Thi công Nội thất cho căn hộ, nhà phố, biệt thự,....

Tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng mới.

Chịu trách nhiệm KPI Doanh số theo vị trí đảm nhiệm.

Đặt lịch hẹn gặp KH để tư vấn, báo giá, phác hoạ ý tưởng sơ bộ.

Đàm phán và chốt hợp đồng Thiết kế & thi công nội thất với khách hàng.

Kết hợp với các phòng ban cùng theo dõi, thúc đẩy tiến độ theo hợp đồng đến khi bàn giao hoàn thiện công trình.

Chăm sóc duy trì quan hệ tốt với khách hàng cũ.

Báo cáo tình hình định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

Có khả năng thuyết phục, tư duy, linh hoạt trong quá trình nắm bắt thị hiếu khách hàng.

Nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.

Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.

Ưu tiên có yêu thích và kinh nghiệm sale ở lĩnh vực liên quan về nội thất, kiến trúc,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Hoa Hồng theo doanh thu bán hàng ( Tổng thu nhập từ 10tr – 30tr)

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);

Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty

Được nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng Lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

