Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5 Glaxy 1,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ team Marketing của Công ty để tư vấn về Thiết kế và Thi công Nội thất cho căn hộ, nhà phố, biệt thự,....
Tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng mới.
Chịu trách nhiệm KPI Doanh số theo vị trí đảm nhiệm.
Đặt lịch hẹn gặp KH để tư vấn, báo giá, phác hoạ ý tưởng sơ bộ.
Đàm phán và chốt hợp đồng Thiết kế & thi công nội thất với khách hàng.
Kết hợp với các phòng ban cùng theo dõi, thúc đẩy tiến độ theo hợp đồng đến khi bàn giao hoàn thiện công trình.
Chăm sóc duy trì quan hệ tốt với khách hàng cũ.
Báo cáo tình hình định kỳ cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
Có khả năng thuyết phục, tư duy, linh hoạt trong quá trình nắm bắt thị hiếu khách hàng.
Nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.
Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.
Ưu tiên có yêu thích và kinh nghiệm sale ở lĩnh vực liên quan về nội thất, kiến trúc,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Hoa Hồng theo doanh thu bán hàng ( Tổng thu nhập từ 10tr – 30tr)
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);
Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty
Được nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Du lịch, nghỉ mát hàng năm, thưởng Lễ, Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HƯNG GIANG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô M01.01 Khu A, Khu Đô Thị Mới, Dương Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286182
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 105 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Smart BKG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VTC
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DVS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DVS Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Nicotex Fly
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ AN VUI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ AN VUI
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC FUWA BIOTECH
7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y HỌC STMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y HỌC STMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GEMS EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ GEMS EDU
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Genki Fami Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INTELLECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INTELLECT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM NHẬP KHẨU LUXURYWINDOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM NHẬP KHẨU LUXURYWINDOW
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Phát
8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV ÂU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV ÂU VIỆT
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FAST LOGISTICS VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm