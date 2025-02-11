Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - (Gần Aeon Mall Hà Đông), Số 9 ngõ 151 đường La Nội, P. Dương Nội,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm và chính sách bán hàng của đối thủ cạnh tranh

Chủ động tìm kiếm khách hàng, dự án.

Gọi điện tư vấn, gặp gỡ trao đổi về sản phẩm theo data có sẵn của Phòng Marketing mang về và nguồn khách tự kiếm.

Gặp trực tiếp tư vấn, khảo sát thực trạng khách hàng.

Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, lập kế hoạch cung ứng, kế hoạch thanh toán.

Hỗ trợ xây dựng chiến lược bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học

Giọng phổ thông chuẩn, không nói ngọng, nói lắp

Có laptop cá nhân

Chịu được áp lực, tinh thần cầu tiến, không ngại thay đổi, sẵn sàng học hỏi cái mới

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 - 11.000.000 tùy năng lực + 1-3 % Doanh thu - Trung bình thu nhập 10-30 triệu/tháng.

Có cơ hội lớn thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh,

Làm việc trong môi trường cởi mở, thỏa mái, được sự hỗ trợ tốt nhất từ đồng nghiệp, cấp trên

Được đào tạo trực tiếp bởi Giám đốc đã hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.

Hỗ trợ xăng xe, đi lại trong thời gian tư vấn.

Liên hoan, du lịch tối thiểu 1 lần/ năm

Được đóng BHXH sau thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam

