Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- (Gần Aeon Mall Hà Đông), Số 9 ngõ 151 đường La Nội, P. Dương Nội,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm và chính sách bán hàng của đối thủ cạnh tranh
Chủ động tìm kiếm khách hàng, dự án.
Gọi điện tư vấn, gặp gỡ trao đổi về sản phẩm theo data có sẵn của Phòng Marketing mang về và nguồn khách tự kiếm.
Gặp trực tiếp tư vấn, khảo sát thực trạng khách hàng.
Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, lập kế hoạch cung ứng, kế hoạch thanh toán.
Hỗ trợ xây dựng chiến lược bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học
Giọng phổ thông chuẩn, không nói ngọng, nói lắp
Có laptop cá nhân
Chịu được áp lực, tinh thần cầu tiến, không ngại thay đổi, sẵn sàng học hỏi cái mới
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 - 11.000.000 tùy năng lực + 1-3 % Doanh thu - Trung bình thu nhập 10-30 triệu/tháng.
Có cơ hội lớn thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh,
Làm việc trong môi trường cởi mở, thỏa mái, được sự hỗ trợ tốt nhất từ đồng nghiệp, cấp trên
Được đào tạo trực tiếp bởi Giám đốc đã hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.
Hỗ trợ xăng xe, đi lại trong thời gian tư vấn.
Liên hoan, du lịch tối thiểu 1 lần/ năm
Được đóng BHXH sau thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sản Xuất Và Thương Mại Hải Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
