Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Euromade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Thế Giới Lọc Nước SH16, Starlake, đường Xuân Tảo (Nguyễn Văn Huyên kéo dài), phường Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chăm sóc, đào tạo nhà phân phối, đại lý bán các sản phẩm và thương hiệu máy lọc nước hàng đầu Thế giới do Thế giới lọc nước nhập khẩu và phân phối

- Đào tạo đại lý , đối tác về kỹ năng và tư duy kinh doanh

- Hỗ trợ nhà phân phối, đại lý phát triển kinh doanh online, offline

- Thực hiện các sự kiện tuyển dụng đại lý online/ofline

- Thuyết trình, chia sẻ và đào tạo sản phẩm trên các kênh online và offline

- Chăm sóc, giải đáp và hỗ trợ đại lý trong các group online

- Các công việc khác của sales đào tạo do công việc yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên, có tư duy logic tốt, giao tiếp tốt

- Sinh năm 1997 - 1985, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương

- Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên hoặc đại lý, ưu tiên kinh nghiệm đào tạo cho đông người

- Kinh nghiệm trên 2 năm sales hoặc đào tạo đại lý, CTV

- Ăn nói lưu loát và có kỹ năng thuyết trình sản phẩm tốt

- Hình thức chuyên nghiệp và ưa nhìn

Tại Công Ty TNHH Euromade Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 - 12 Triệu + hoa hồng + thưởng => Tổng thu nhập trung bình vị trí chuyên viên kinh doanh lên đến 30 triệu/tháng và không giới hạn

- Các chính sách bảo hiểm theo quy định

- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Phát triển trong ngành đang tăng trưởng cao

- Môi trường làm việc quốc tế, tích cực, chủ động và được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ tiên tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Euromade Việt Nam

