Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 208B Lê Trọng Tấn
- Phường Khương Mai
- Quận Thanh Xuân
- Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực thể thao.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán.
Cập nhật thông tin thị trường, đề xuất các chương trình kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, từ 22 - 35 tuổi, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Có kinh nghiệm trong ngành thể thao, thiết bị gym là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Chăm chỉ, năng động, có tinh thần cầu tiến.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Tại Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng doanh số.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
