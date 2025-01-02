Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 381 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu:
BLUEWOOD chuyên sản xuất thi công các công trình nội thất đẹp, sang trọng. Các sản phẩm nội thất thường bao gồm tủ bếp, tủ áo, bàn, ghế, giường, tủ, kệ,..và nhiều đồ dùng trang trí khác. Mục tiêu của BLUEWOOD là tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn tiện dụng, phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất (Đăng bài quảng bá sản phẩm lên các hội nhóm, diễn đàn, fanpage và zalo cá nhân. Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng)
Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách thông qua kênh môi giới, kiến trúc sư, chủ đầu tư dự án,...
Tư vấn cho họ những sản phẩm nội thất phù hợp hoặc kết nối họ với bộ phận thiết kế của công ty.
Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng. (Khảo sát hiện trạng công trình, Báo giá, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu)
Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.
Theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng đồng (nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, bảo trì/ thay thế,...)
Trực tiếp chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm nội thất, ngoại thất
Thu thập thông tin về thị trường, đổi thủ cạnh tranh.
Thực hiện các công việc khác được Ban lãnh đạo giao
Đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với phương án phát triển của công ty vào từng giai đoạn cụ thể.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất như phong cách thiết kế...
Am hiểu về về vật liệu gỗ công nghiệp, da, vải, sơn, kính, đá, gạch... các vật liệu trang trí khác.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.
Phẩm chất: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, nhanh nhẹn trung thực có đam mê kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên Nam/Nữ có ngoại hình.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 đến 15 triệu + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại + Thưởng % hoa hồng, thưởng nóng theo chính sách kinh doanh hiện hành (tổng thu nhập từ 20-30 triệu trở lên)
Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn - Không áp KPI trong 2 tháng đầu tiên, Phụ cấp đi công tác (nếu có)
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN... theo quy định của luật lao động.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Blue Sea

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

