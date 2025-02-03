Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1044

- 1046

- 1048 Đường 3/2 Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Telesale phụ huynh để book lịch hẹn tư vấn và kiểm tra đầu vào với GV Nước Ngoài.
- Tư vấn các khóa học Tiếng Anh cho Trẻ Em và tuyển sinh các lớp.
- Nắm rõ nội quy của trung tâm và qui trình tư vấn khách hàng, nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, chính xác về các khóa học của Trung tâm.
- Giới thiệu trung tâm, tìm hiểu nhu cầu của Khách Hàng, tư vấn các khóa học phù hợp.
- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên.
- Xử lý yêu cầu, phản hồi của Phụ Huynh trong ca làm việc.
- Sắp xếp lớp cho học viên, đăng ký lớp học cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học.
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm.
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp bộ phận Marketing và Phòng đào tạo, thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
- Các công việc hành chính khác và theo yêu cầu của quản lý trung tâm.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
- Giờ làm việc ca tối: 13:00-20:30
- Thời gian làm việc: Làm 6 ngày, off 1 ngày

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng sale tốt.
- Kỹ năng truyền đạt tốt.
- Kỹ năng quản lý và đào tạo tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt.
- Kỹ năng vận hành hệ thống tốt.
- Giao tiếp với phụ huynh hòa nhã, lịch sự.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Nhạy bén về lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
- Có quan điểm tích cực trong việc chăm sóc và phục vụ phụ huynh.
- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.
- Có mong muốn và thực sự cam kết gắn bó phát triển lâu dài.
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức trường học, phòng Giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo là một lợi thế.
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên.

Tại Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.000.000đ-8.000.000đ (Tùy năng lực) + Thưởng nóng + Thưởng doanh số cá nhân + Thưởng doanh số team. Thu nhập từ 10.000.000đ - 30.000.000đ
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Có ngày phép năm + nghỉ lễ + ngày nghỉ giáng sinh (ngày nghỉ được hưởng lương)
- Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại
- Chính sách tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói

Công Ty TNHH Tiếng Anh Nghe Nói

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 468/20 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

