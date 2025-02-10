Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dynaseiki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dynaseiki
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Do mở rộng phạm vi phát triển thị trường, công ty Dynaseiki 100% vốn nước ngoài mong muốn tuyển dụng vị trí KỸ SƯ BÁN HÀNG - làm việc Tại Nhà trong khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Công việc như sau:
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng
- Chăm sóc, tư vấn khách hàng, hỗ trợ về kỹ thuật khi cần thiết
- Tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được doanh thu đề ra
- Đưa ra gợi ý và giải pháp cho các nhu cầu của khách hàng
- Các nhiệm vụ khác từ yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện tử hoặc tự động hóa
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản và kỹ năng đàm phán tốt
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm cao; Làm việc tại nhà nên ứng viên phải chăm chỉ và chủ động trong công việc, có thể lập Kế hoạch làm việc
- Có khả năng giao tiếp & sáng tạo trong giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc nhóm, độc lập.
- Hoa hồng: từ 2 - 5% doanh thu
Tại Công ty TNHH Dynaseiki Thì Được Hưởng Những Gì
-Công ty hỗ trợ các thiết bị làm việc cho nhân viên
-Làm việc tại nhà. Thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynaseiki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
