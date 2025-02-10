Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dynaseiki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Do mở rộng phạm vi phát triển thị trường, công ty Dynaseiki 100% vốn nước ngoài mong muốn tuyển dụng vị trí KỸ SƯ BÁN HÀNG - làm việc Tại Nhà trong khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Công việc như sau:

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng

- Chăm sóc, tư vấn khách hàng, hỗ trợ về kỹ thuật khi cần thiết

- Tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được doanh thu đề ra

- Đưa ra gợi ý và giải pháp cho các nhu cầu của khách hàng

- Các nhiệm vụ khác từ yêu cầu của cấp trên

- Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

- (Bắt buộc) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc với các KHU CÔNG NGHIỆP, NHÀ MÁY

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện tử hoặc tự động hóa

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản và kỹ năng đàm phán tốt

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm cao; Làm việc tại nhà nên ứng viên phải chăm chỉ và chủ động trong công việc, có thể lập Kế hoạch làm việc

- Có khả năng giao tiếp & sáng tạo trong giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc nhóm, độc lập.

- Hoa hồng: từ 2 - 5% doanh thu

- Không chỉ lương tháng 13, công ty còn có chế độ thưởng và chia sẽ lợi nhuận cho nhân viên hàng năm

-Công ty hỗ trợ các thiết bị làm việc cho nhân viên

-Làm việc tại nhà. Thời gian làm việc linh hoạt

