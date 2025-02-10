Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dynaseiki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Dynaseiki
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dynaseiki

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Do mở rộng phạm vi phát triển thị trường, công ty Dynaseiki 100% vốn nước ngoài mong muốn tuyển dụng vị trí KỸ SƯ BÁN HÀNG - làm việc Tại Nhà trong khu vực TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Công việc như sau:
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng
- Chăm sóc, tư vấn khách hàng, hỗ trợ về kỹ thuật khi cần thiết
- Tiến hành các hoạt động marketing nhằm đạt được doanh thu đề ra
- Đưa ra gợi ý và giải pháp cho các nhu cầu của khách hàng
- Các nhiệm vụ khác từ yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- (Bắt buộc) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc với các KHU CÔNG NGHIỆP, NHÀ MÁY
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện tử hoặc tự động hóa
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản và kỹ năng đàm phán tốt
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm cao; Làm việc tại nhà nên ứng viên phải chăm chỉ và chủ động trong công việc, có thể lập Kế hoạch làm việc
- Có khả năng giao tiếp & sáng tạo trong giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc nhóm, độc lập.
- Hoa hồng: từ 2 - 5% doanh thu

Tại Công ty TNHH Dynaseiki Thì Được Hưởng Những Gì

- Không chỉ lương tháng 13, công ty còn có chế độ thưởng và chia sẽ lợi nhuận cho nhân viên hàng năm
-Công ty hỗ trợ các thiết bị làm việc cho nhân viên
-Làm việc tại nhà. Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynaseiki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39A, ngõ 130, Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội

