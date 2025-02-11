Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Futuretech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Futuretech
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 109 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ media hoặc liên quan
- Quản lý thông tin khách hàng qua phần mềm
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc khách hàng
- Làm những công việc khác mà quản lý yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sale từ 1 năm trở lên
- Giao tiếp tiếng anh cơ bản
- Ứng viên có hiểu biết về dịch vụ công nghệ hoặc liên quan (Ưu tiên)
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Giao tiếp tiếng anh cơ bản
- Ứng viên có hiểu biết về dịch vụ công nghệ hoặc liên quan (Ưu tiên)
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Futuretech Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Lương cơ bản + Thưởng % doanh thu và KPI (thu nhập lên đến 20 - 25tr)
- Mức lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm. Tăng lương hàng năm
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng KPI và thưởng các ngày lễ tết
- Đóng BHXH theo Luật Lao Động
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Lương cơ bản + Thưởng % doanh thu và KPI (thu nhập lên đến 20 - 25tr)
- Mức lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm. Tăng lương hàng năm
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng KPI và thưởng các ngày lễ tết
- Đóng BHXH theo Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Futuretech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI