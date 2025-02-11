Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Futuretech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 109 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ media hoặc liên quan

- Quản lý thông tin khách hàng qua phần mềm

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc khách hàng

- Làm những công việc khác mà quản lý yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm sale từ 1 năm trở lên

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản

- Ứng viên có hiểu biết về dịch vụ công nghệ hoặc liên quan (Ưu tiên)

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi Tại Công Ty TNHH Futuretech

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

- Lương cơ bản + Thưởng % doanh thu và KPI (thu nhập lên đến 20 - 25tr)

- Mức lương thỏa thuận tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm. Tăng lương hàng năm

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng KPI và thưởng các ngày lễ tết

- Đóng BHXH theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Futuretech

