Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH XNK SACA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 35 Đường Số 3, KDC Cityland, Phường 17, Gò Vấp, HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng qua các kênh marketing, data công ty, nền tảng FB, hội chợ, triển lãm Tự lên kế hoạch sale của bản thân, tiếp xúc tư vấn báo giá cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và khách hàng hiện tại

Tham gia, phối hợp cùng các bộ phận liên quan trực tiếp theo dõi, giải quyết vấn đề phát sinh của khách hàng sau khi đã kí hợp đồng

Làm báo cáo công việc theo quy định

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 tuổi đến 35 tuổi

Trình độ: Cao đẳng - đại học chính quy

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, hòa đồng nhạy bén trong công việc.

Tại Công ty TNHH XNK SACA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản (8 - 10tr) + lương doanh thu 4-5%

Phụ cấp cơm trưa: 30.000 đồng/ngày

Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 7 ( 8h - 16h30)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Phúc lợi: Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK SACA

