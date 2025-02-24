Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 72/7 Phan Đăng Lưu, P5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Gặp gỡ khách hàng, khảo sát, tư vấn và báo giá.
Chăm sóc, phát triển khách hàng cũ, mới. Thúc đẩy doanh số bán hàng
Chủ động tìm kiếm Khách Hàng tiềm năng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng vi tính văn phòng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Trình độ: trung cấp trở lên
Ưu tiên biết Tiếng Hoa phổ thông

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cơ bản 8 - 10 triệu + % hoa hồng + phụ nhập=> Lương trung bình 10 - 30 Triệu/ tháng Tùy Năng lực
Môi trường trẻ, năng động, thú vị
Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa…
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

