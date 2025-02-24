Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72/7 Phan Đăng Lưu, P5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Gặp gỡ khách hàng, khảo sát, tư vấn và báo giá.

Chăm sóc, phát triển khách hàng cũ, mới. Thúc đẩy doanh số bán hàng

Chủ động tìm kiếm Khách Hàng tiềm năng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng vi tính văn phòng

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Trình độ: trung cấp trở lên

Ưu tiên biết Tiếng Hoa phổ thông

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cơ bản 8 - 10 triệu + % hoa hồng + phụ nhập=> Lương trung bình 10 - 30 Triệu/ tháng Tùy Năng lực

Môi trường trẻ, năng động, thú vị

Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa…

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đông Dương

