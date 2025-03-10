Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thuốc Nam Thảo Dược Đức Thịnh, 1236 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng trên các nền tảng xã hội: Facebook, Zalo, Shopee, TikTok...

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm làm đẹp như: trị nám, mụn, tàn nhang, dưỡng trắng da...

- Hỗ trợ khách hàng thiết kế tem nhãn, xây dựng thương hiệu cá nhân.

- Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng.

- Không yêu cầu bằng cấp, không cần kinh nghiệm

- Chỉ cần chăm chỉ – trung thực – có tinh thần cầu tiến

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6 triệu + thưởng + hoa hồng

- Tổng thu nhập trung bình 8 triệu đến 20 triệu/tháng

- Được hướng dẫn bài bản, giúp bạn tự tin phát triển

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

- Cơ hội thăng tiến nhanh, phát triển sự nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

