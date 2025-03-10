Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thuốc Nam Thảo Dược Đức Thịnh, 1236 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng trên các nền tảng xã hội: Facebook, Zalo, Shopee, TikTok...
- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm làm đẹp như: trị nám, mụn, tàn nhang, dưỡng trắng da...
- Hỗ trợ khách hàng thiết kế tem nhãn, xây dựng thương hiệu cá nhân.
- Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp, không cần kinh nghiệm
- Chỉ cần chăm chỉ – trung thực – có tinh thần cầu tiến

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6 triệu + thưởng + hoa hồng
- Tổng thu nhập trung bình 8 triệu đến 20 triệu/tháng
- Được hướng dẫn bài bản, giúp bạn tự tin phát triển
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
- Cơ hội thăng tiến nhanh, phát triển sự nghiệp lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1236 Kha Vạn Cân, khu phố 2, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

