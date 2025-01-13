Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Lê Quý Đôn, phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tư vấn và thuyết phục học viên tham gia các khóa học tiếng Anh tại Wall Street English.

Lập kế hoạch bán hàng hàng tháng để đạt được mục tiêu doanh thu đề ra.

Xây dựng mối quan hệ tin cậy và bền vững, đồng thời hỗ trợ học viên hiện tại trong việc thu hút học viên mới thông qua các kênh giới thiệu và tái đăng ký.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao, giúp học viên hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bán hàng, Bán hàng Online, Telesales (ưu tiên các ngành như Giáo dục, Bán lẻ cao cấp, Bảo hiểm, Bất động sản, Ngân hàng, Sức khỏe & Thể hình cao cấp, Tài chính & Ngân hàng,...).

Khả năng làm việc dưới áp lực, linh hoạt về thời gian và sẵn sàng làm việc vào buổi tối, cuối tuần để hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu.

Kỹ năng chốt sales hiệu quả. Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp cơ bản.

Ngoại hình chuyên nghiệp, tự tin và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Wall Street English Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Nhận 100% lương trong suốt 2 tháng thử việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH sau 2 tháng thử việc.

Cung cấp gói chăm sóc sức khỏe quốc tế ngay từ khi bắt đầu thử việc.

Cơ hội học tiếng Anh tại Wall Street English. Được hỗ trợ thiết bị làm việc như máy tính, thẻ xe, v.v.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu từ Sales Trainer trước khi bắt đầu công việc.

Được đánh giá năng lực và có cơ hội tăng lương định kỳ hàng quý, cùng cơ hội thăng tiến lên các vị trí Senior EC hoặc Sales Team Lead.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wall Street English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin