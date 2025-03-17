Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FUJIION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 37 Triệu

Mức lương 10 - 37 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 14 Louis 1, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 37 Triệu

· Nghiên cứu thị trường, phát triển kênh bán hàng;

· Tìm hiểu và tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ và tư vấn bán hàng;

· Mở rộng, thiết lập kênh phân phối đến các nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu;

· Tư vấn, đàm phán, ký kết các hợp đồng với khách hàng;

· Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định của công ty;

· Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại,…

· Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

· Có khả năng tổng hợp, phân tích thị trường, thuyết trình tốt và đưa ra các kế hoạch phát triển sản phẩm

· Có khả năng tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên

· Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FUJIION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

· Phụ cấp: xăng xe,ăn trưa, chuyên cần,...

· Chính sách rõ ràng, cơ hội thăng tiến cao & được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

· Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung năng động.

· Chính sách phúc lợi: BHXH, BHTN,BHYT,…

· Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 ( được nghỉ 2 chiều Thứ Bảy) từ 8h - 17h30, nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FUJIION VIỆT NAM

