Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ARENA PREMIER CLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 21 Ngõ 4 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

• Đặt lịch hẹn và Tư vấn khách hàng có sẵn do Công ty cung cấp khai thác nhu cầu và thuyết phục khách hàng trở thành đối tác hoặc sử dụng các dịch vụ của công ty

• Tiếp nhận, xử lý và phản hồi những thắc mắc của khách hàng hiện hữu nhằm duy trì sự gắn kết và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

• Thẩm định và đề xuất các chính sách phù hợp trong phạm vi được phân công.

• Thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát và tái đánh giá nhu cầu khách hàng thường xuyên

• Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo khách hàng được phục vụ tốt nhất.

• Lập báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu của quản lý.

• Từ 20 - Dưới 30 tuổi.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn, BĐS nghỉ dưỡng, Timeshare,...

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Giao tiếp tốt, linh hoạt, chịu được áp lực trong công việc.

• Khả năng giải quyết vấn đề tốt là 1 lợi thế.

• Thời gian làm việc HN: Sáng từ 8:30 - 12:00, Chiều 13:30 - 18:30 từ Thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần (Nghỉ buổi chiều 30 phút) – OFF Thứ Hai

Tại CÔNG TY TNHH ARENA PREMIER CLUB Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập: cạnh tranh và được thỏa thuận theo năng lực.

• Lương cứng + phụ cấp cơ bản + Thưởng HH/SP (Lương cơ bản 6 - 9 triệu + Hoa hồng, thu nhập từ 10 - 40 triệu tùy năng lực ứng viên)

• Đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến.

• Cơ hội tham gia các chuyến du lịch và kỳ nghỉ do công ty tổ chức.

