Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Kinh doanh mảng Nội thất: Rời (Sofa, bàn ghế, nệm…), nội thất gắn tường (thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, …)

Tư vấn, tiếp khách và giới thiệu các sản phẩm theo nhu cầu khách hàng hoặc đang trưng bày tại Showroom;

Tìm kiếm và xây dựng thêm nguồn khách hàng mới (online/offline)

Hỗ trợ các bạn nhân viên khác trong việc tiếp khách và tư vấn (nếu có);

Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày;

Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày.

Sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn của Quản lý Showroom;

Kiểm tra và điều chính giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;

Sắp xếp các công cụ bán hàng khu vực lễ tân, khu việc tiếp khách, showroom gọn gàng/ sạch sẽ;

Thực hiện các công việc bán hàng khách hàng tại Showroom như lên báo giá, lên đơn hàng, giao hàng…

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc THPT phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

Ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh ngành hàng nội thất, vật liệu xây dựng.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng nội thất, điện máy... là một lợi thế.

Chịu nhiệt, đam mê kinh doanh.

Có thể đi thị trường.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh