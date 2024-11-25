Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Bình Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Bình Ngân
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 12 ngõ 99 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
- Trực tiếp đi thị trường, khảo sát, thu nhập thông tin, đề xuất chính sách bán hàng để phát triển thị trường;
- Hỗ trợ Nhà phân phối bán hàng tới các đại lý thuộc địa bàn quản lý;
- Phân tích và đề xuất chủng loại, sản lượng hàng bán theo từng thời điểm;
- Đảm bảo nhận diện thương hiệu của Symphony, Matika, Povena tại tỉnh;
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam; Tuổi từ 18~35;
- Chủ động trong công việc. Yêu thích phát triển thị trường.
Làm việc tại 1trong các địa điểm:TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai, Hòa Bình, Sơn La, Lâm Đồng.
- Chủ động trong công việc. Yêu thích phát triển thị trường.
Làm việc tại 1trong các địa điểm:TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai, Hòa Bình, Sơn La, Lâm Đồng.
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Bình Ngân Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Hoa hồng (tổng thu nhập từ 10 - 40 triệu/tháng);
- Các loại thưởng:
+ Thưởng nóng: 600k/ngày (áp dụng cho các nhân viên suất sắc vượt chỉ tiêu trong ngày);
+ Thưởng đạt gói khuyến mại;
+ Thưởng đạt chỉ tiêu tháng;
+ Thưởng % doanh thu;
- Hỗ trợ tiền tàu xe đi công tác, tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa… theo cơ chế công ty;
- Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty;
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành;
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, thân thiện, khuyến khích tình thần sáng tạo, Sếp tâm lý;
- Du lịch, liên hoan, sinh nhật do ban công đoàn tổ chức;
- Được đào tạo các kỹ năng chăm sóc, bán hàng, marketing, đàm phán, giao tiếp;
- Chính sách đãi ngộ xứng đáng với tài năng;
- Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Bình Ngân
