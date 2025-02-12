Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng & Công Nghiệp Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 502, tòa nhà C7, Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Khảo sát công trình, tư vấn kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, chào thầu cho các công trình, dự án

- Bóc tách khối lượng, vẽ sơ đồ điện nước

- Tìm kiếm và phát triển mở rộng khách hàng là các đối tác như: Đại lý, tổng thầu, nhà thầu cơ điện, Tư vấn thiết kế, Kiến trúc nội thất...

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tìm kiếm khách hàng và/hoặc sử dụng data khách hàng và đối tác có sẵn;

- Đam mê kinh doanh. Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, tiếp khách và tạo mối quan hệ;

- Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng, kiến trúc, nội thất là một lợi thế;

- Có khả năng đọc bản vẽ AutoCad và các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel,…

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng & Công Nghiệp Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng: từ 10.000.000 VND -15.000.000đ (năng lực) + % doanh thu. Thu nhập không giới hạn cho người có năng lực; - Có cơ hội phát triển, thăng tiến

- Chế độ chính sách rõ ràng, được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Các chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng & Công Nghiệp Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin