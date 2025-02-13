Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Artemis Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

- 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Liên hệ, kết nối với khách hàng để chào bán các gói thẻ hội viên (Data khách hàng có sẵn);
- Tiếp đón khách đến CLB và thực hiện quy trình tiếp khách;
- Đảm bảo doanh số theo mục tiêu kế hoạch được giao hàng tháng/quý/năm;
- Thực hiện các thủ tục về hợp đồng, thanh toán, đảm bảo quá trình cấp ID khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại CLB;
- Phối hợp cùng các PT để tư vấn cho khách hàng các gói tập PT theo yêu cầu của khách;
- Tham gia thực hiện các chương trình tri ân khách hàng, các sự kiện bán hàng, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ do Công ty tổ chức;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc kinh doanh và trưởng nhóm phân công.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 3 nhân viên làm việc tại Hà Nội, 2 nhân viên làm việc tại Hải Phòng.
- Có tính cầu tiến, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với công việc;
- Có hiểu biết về các dịch vụ liên quan đến sức khỏe như: GYM, Yoga, Bơi lội... là một lợi thế;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales;
- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, hòa đồng.

Tại Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 tr (Lương cơ bản + HH + Thưởng)
- Cơ chế hoa hồng lên đến 10%;
- Được tập luyện và sử dụng các dịch vụ tại câu lạc bộ
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đào tạo về chuyên môn;
- Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, hưởng ngày phép năm,... theo quy định của pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức;
- Tham gia các hoạt động khác: Liên hoan, du lịch, sinh nhật, teambuilding,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam

Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 4A, tầng 4 - N04, ngõ 25, đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

