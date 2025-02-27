Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 58B2 Khu đô thị mới Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
- Nhận data từ công ty và chủ động liên hệ tư vấn, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng về quy trình hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động (đối tượng: kỹ sư, thực tập sinh, lao động phổ thông, du học sinh).
- Theo sát & chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ.
- Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu trải nghiệm khách hàng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 25 - 45 tuổi
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về sale, ư vấn/CSKH, bảo hiểm, bất động sản, du học.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.
- Chủ động, nhiệt tình, không ngại gọi điện và chốt sales.
- Có laptop cá nhân để làm việc.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về sale, ư vấn/CSKH, bảo hiểm, bất động sản, du học.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.
- Chủ động, nhiệt tình, không ngại gọi điện và chốt sales.
- Có laptop cá nhân để làm việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập lương +KP từ: 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực).
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty.
- Nhân viên chính thức được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại KTX của công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các phúc lợi theo quy định pháp luật.
- Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng chốt sales và mở rộng mối quan hệ trong ngành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, lãnh đạo hỗ trợ tận tình.
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty.
- Nhân viên chính thức được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại KTX của công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các phúc lợi theo quy định pháp luật.
- Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng chốt sales và mở rộng mối quan hệ trong ngành.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, lãnh đạo hỗ trợ tận tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI