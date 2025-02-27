Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58B2 Khu đô thị mới Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Nhận data từ công ty và chủ động liên hệ tư vấn, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng về quy trình hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động (đối tượng: kỹ sư, thực tập sinh, lao động phổ thông, du học sinh).

- Theo sát & chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ.

- Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu trải nghiệm khách hàng.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 - 45 tuổi

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về sale, ư vấn/CSKH, bảo hiểm, bất động sản, du học.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.

- Chủ động, nhiệt tình, không ngại gọi điện và chốt sales.

- Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương +KP từ: 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng (tùy năng lực).

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty.

- Nhân viên chính thức được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại KTX của công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các phúc lợi theo quy định pháp luật.

- Được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng chốt sales và mở rộng mối quan hệ trong ngành.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, lãnh đạo hỗ trợ tận tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Du Lịch Hùng Vương (HAVIMEC.JSC) - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin