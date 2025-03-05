Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Xây dựng kênh đối tác & khách hàng, kênh phân phối
Tìm kiếm và khai thác khách hàng (Mảng kinh doanh về sản phẩm camera dự án & thiết bị an ninh, thiết bị CNTT )
Chăm sóc, duy trì, phát triển quan hệ với các khách hàng hiện tại, đảm bảo mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty
Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh cho mảng kinh doanh phụ trách của Cty
Tham mưu Quản lý về định hướng kinh doanh sản phẩm/ giải pháp phù hợp với khách hàng, thị trường
Thực thi KPI về phát triển nhãn hàng, KPI doanh số
VỀ DNG, CHÚNG TÔI LÀ :
Là đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm Camera Hanwha Vision, có hơn 5 năm kinh doanh sản phẩm Camera Hanwha tại thị trường Việt Nam.
Là đơn vị nhập khẩu chính hãng sản phẩm Camera Hikvision tại thị trường Việt Nam cho các đối tác làm dự án.
Là đơn vị nhập khẩu và là nhà phân phối chính hãng sản phẩm hội nghị truyền hình Aver, switch Soltech Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.
Là đơn vị phân phối chính hãng phần mềm VMS Network Optix( USA).
Là Doanh nghiệp trẻ-đang bứt tốc phát triển hướng đến một tương lai sáng hơn, luôn đồng hành cùng người lao động và hướng tới một môi trường làm việc tốt hơn cho mỗi thành viên đồng hành cùng DNG.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ ĐẢM NHIỆM
Ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực CCTV, CNTT, chuyển đổi số, phần mềm là lợi thế
Ứng viên có kinh nghiệm từ 3-5 năm làm Sale có thể được cất nhắc làm Trưởng bộ phận, Trưởng ngành hàng & chế độ theo thỏa thuận
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có kỹ năng sale, tự tin, giao tiếp tốt, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Có khả năng phán đoán thị trường, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc, rõ ràng, có tính hệ thống cao
Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục
Tinh thần đồng đội cao, say mê và tận tâm với công việc, công bằng, thẳng thắn
Đam mê kiếm tiền, tinh thần chiến đấu quyết liệt trong các dự án, đam mê công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Thu nhập từ 20-50 triệu/ tháng khi hoàn thành tốt công việc và KPI được giao
Mức lương cứng 10-15 triệu/ tháng + Hoa hồng hưởng từ 150-300 triệu/ năm + Bonus/Fun
Vị trí Quản lý/ Sale Lead/ Trưởng bộ phận hưởng thêm lương trách nhiệm và tỉ lệ % thưởng/ doanh số tổng của bộ phận nếu đạt KPI
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự trẻ, năng động sáng tạo
Ban lãnh đạo trẻ, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng team
Thưởng các dịp Lễ/Tết / Tháng lương thứ 13 & thưởng doanh số/ Bonus/ Fun
Được tham gia đầy đủ Bảo hiểm của người lao động ngay sau khi kết thúc thử việc
Tham gia chế độ phúc lợi của Cty, hưởng các quyền lợi như: Sinh nhật, hiếu hỷ, hoạt động ngoài trời, sự kiện
Hưởng 12 ngày phép năm , hưởng nghỉ mát, kick off, team building, công tác
Ngày làm việc
Làm việc từ thứ Hai đến hết thứ Sáu hàng Tuần
Thời gian làm việc 8h00-12h00 & 13h00-17h00
Chế độ Bảo hiểm, công đoàn, Du lịch, Teambuilding, 12 ngày phép năm, reivew nâng lương 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN PHỐI DNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT2A-106 Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

