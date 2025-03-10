Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT MYANHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Địa điểm văn phòng: Ecopark, Vinhomes Oceanpark, Vinhomes Smart City

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm nội thất, giải pháp thiết kế và thi công nội thất.

Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc gặp gỡ khách hàng, thuyết trình về sản phẩm và dịch vụ.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý việc triển khai hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật kiến thức về xu hướng thiết kế nội thất và thị trường.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sales từ 1 năm, ưu tiên các lĩnh vực nội thất, bất động sản hoặc liên quan

Khao khát chinh phục và tăng thu nhập

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế nội thất hiện đại.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT MYANHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thưởng lễ, tết

Du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT MYANHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin