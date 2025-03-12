Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà số 30, ngõ 172 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm và đặt lịch hẹn khách hàng giới thiệu sản phẩm công ty như cửa nhôm kính cao cấp, phụ kiện cửa nhôm kính...

-

Tìm kiếm và đặt lịch hẹn khách hàng giới thiệu sản phẩm công ty như cửa nhôm kính cao cấp, phụ kiện cửa nhôm kính...

- Lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm, tiếp cận khách hàng .

kế hoạch kinh doanh sản phẩm, tiếp cận khách hàng

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm, đưa sản phẩm tới tay khách hàng, mở rộng mạng lưới bán hàng.

Tư vấn khách hàng về sản phẩm, đưa sản phẩm tới tay khách hàng, mở rộng mạng lưới bán hàng

- Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, phương án giao sản phẩm đối với khách hàng.

- Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan doanh số, phản hồi sản phẩm của Công ty.

- Tham gia các hoạt động Maketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và doanh số bán hàng

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên biết tiếng Trung.

cấp trở lên, ưu tiên biết tiếng Trung.

- Sử dụng tốt các phần mềm: Office, Autocad (Ưu tiên)

)

- Có đam mê kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tinh thần học hỏi, thích nghi cao

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ( có kinh nghiệm kinh doanh trong nghành xây dựng là 1 lợi thế), chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

- Có thể đi công tác, ngắn ngày, dài ngày theo yêu cầu công việc.

thể đi công tác, ngắn ngày, dài ngày theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các đãi ngộ quyền lợi theo quy định Công ty, pháp luật

- Tham gia BHXH, du lịch, lễ tết...

- Mức lương: 10 -15 triệu lương cơ bản + thưởng theo doanh số (thu nhập 20-50triệu)

-15 triệu lương

bản + thưởng theo doanh số (thu nhập 20-50triệu)

- Thưởng tháng lương thứ 13 + doanh số

tháng lương thứ 13 + doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin