Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 16 Phạm Hùng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng, tư vấn các sản phẩm BĐS do KSF phân phối.
Chủ động thực hiện chiến dịch bán hàng, marketing, truyền thông để giới thiệu các sản phẩm BĐS do KSF phân phối
Xây dựng & phát triển mạng lưới CTV
Cập nhật & nắm bắt các chính sách sản phẩm & chính sách bán hàng của KSF.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 2 năm kinh nghiệm kinh doanh BĐS
Tốt nghiệp THPT trở lên, ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
Am hiểu thị trường BĐS.
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục.
Tốt nghiệp THPT trở lên, ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
Am hiểu thị trường BĐS.
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng UPTO 10 triệu/tháng + Lương kinh doanh
Hoa hồng + Thưởng nóng không giới hạn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lành mạnh và cạnh tranh
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: sinh nhật, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT, BHTN ... và được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc tốt nhất.
Hoa hồng + Thưởng nóng không giới hạn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lành mạnh và cạnh tranh
Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: sinh nhật, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT, BHTN ... và được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc tốt nhất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI