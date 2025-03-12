Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16 Phạm Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng, tư vấn các sản phẩm BĐS do KSF phân phối.

Chủ động thực hiện chiến dịch bán hàng, marketing, truyền thông để giới thiệu các sản phẩm BĐS do KSF phân phối

Xây dựng & phát triển mạng lưới CTV

Cập nhật & nắm bắt các chính sách sản phẩm & chính sách bán hàng của KSF.

Yêu Cầu Công Việc

Trên 2 năm kinh nghiệm kinh doanh BĐS

Tốt nghiệp THPT trở lên, ngoại hình khá, giao tiếp tốt.

Am hiểu thị trường BĐS.

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng UPTO 10 triệu/tháng + Lương kinh doanh

Hoa hồng + Thưởng nóng không giới hạn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lành mạnh và cạnh tranh

Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: sinh nhật, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT, BHTN ... và được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc tốt nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance

