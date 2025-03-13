Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải Pháp Nha Khoa Thông Minh Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 50, ngõ 181 Trường Chinh, Khương Mai, Hà Nội

- Đối tượng tiếp cận là các bác sĩ ngành nha khoa tại các phòng khám hoặc bệnh viện

- Duy trì những quan hệ khách hàng công ty hiện có, nhận đơn đặt hàng và giao hàng, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới

- Hiểu rõ tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Địa điểm làm việc: Hà Nội, HCM

- HN Số 50, ngõ 181 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

- HCM: 305/6B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thời gian làm việc: 8h – 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật

- Nam/nữ từ 21 đến 35 tuổi

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketting, điều dưỡng, điện điện tử - nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình ham học hỏi.

- Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm.

- Tinh thần học hỏi, siêng năng, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Nha Khoa Thông Minh Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng +hoa hồng ( 10 đến 25 triệu) có thể thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định

- Thưởng lương thứ 13

- Khám sức khỏe định kỳ1 năm 1 lần

- Tham gia chương trình du lịch, dã ngoại, tất niên, sinh nhật quý cho nhân viên

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, thân thiện

- Công ty có ô tô riêng hỗ trợ đi lại phía khách hàng

