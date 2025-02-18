Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Đệ Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 39, Ngõ 176 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân HN, Quận Thanh Xuân

- Tìm kiếm khách hàng trong tệp data có sẵn, mở rộng quan hệ tới các nhóm khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng.

- Tiếp cận, tư vấn giải pháp, khảo sát và thu thập yêu cầu từ khách hàng.

- Sắp xếp lịch hẹn Demo sản phẩm với khách hàng. Giới thiệu, trình bày và tư vấn sản phẩm cho khách hàng (Sẽ có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình tư vấn)

+ Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành CNTT hoặc hệ thống thông tin quản lý hoặc các ngành tương đương.

+ Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Yêu thích tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT quản trị doanh nghiệp;

- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP, CRM, Call Center;

- Có khả năng trình bày thuyết phục;

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt;

- Có khả năng giao tiếp và làm dịch vụ khách hàng;

+ Ưu tiên: ứng viên có mạng lưới quan hệ tốt với Khách hàng trong lĩnh vực:

- Media , phần mềm bàn hàng, quản trị, đào tạo Doanh nghiệp

- Biết quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng qua các kênh online

NGOẠI NGỮ:

Ngôn ngữ giao tiếp : Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

- Lương cứng: trên 10 triệu ( theo năng lực) + hoa hồng + thưởng doanh số

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

