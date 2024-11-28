Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, Đường số 4, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

- Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng mới từ data công ty cung cấp có nhu cầu mua bán và đầu tư Bất động sản.

- Tư vấn, giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm bất động sản cho khách hàng.

- Thực hiện các giao dịch môi giới bất động sản, đảm bảo quá trình mua bán diễn ra trôi chảy và hiệu quả.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của họ và đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và các công việc liên quan đến giao dịch bất động sản.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành như Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing,.. hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh hoặc các vai trò liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành như bất động sản, tài chính , bảo hiểm,...

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Hiểu biết về các hệ thống CRM và quy trình quản lý khách hàng tiềm năng.

- Tinh thần hướng tới mục tiêu, tập trung vào việc đạt và vượt chỉ tiêu.

- Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

- Có laptop cá nhân, có thể đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đảm bảo cạnh tranh (Lương cơ bản: từ 10 triệu VNĐ + Hoa hồng (60 - 120 triệu VNĐ)

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Chi phí Marketing được công ty chi trả 100%.

- Hỗ trợ phương tiện xe ô tô đưa đón khách hàng, đi khảo sát thị trường.

- Lương tháng 13.

- Review performance 2 lần/ năm.

- 12 ngày phép năm.

- Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức.

