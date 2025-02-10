Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hồng Môn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Hồng Môn
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Hồng Môn

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hồng Môn

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 38 Đường số 46, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Phát triển mạng lưới bán hàng, khách hàng sử dụng trực tiếp tại khu vực Miền Nam
- Quản lý & tăng doanh số bán hàng tại các khu vực được giao.
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Các sản phẩm chính như: Cổng xếp, cổng trượt, cổng biệt thự, cổng barrier trạm thu phí, cửa kính tự động, cửa cuốn, cột cờ, nhà bảo vệ ...

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng tốt nghiệp từ cấp 3 trở lên, với ưu tiên đối với các ứng viên có bằng Trung cấp, Cao đẳng trở lên và đặc biệt là những người có niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh.
- Đặc biệt chú trọng đến ứng viên tốt nghiệp các ngành đào tạo như Xây dựng, Cơ Khí, Kinh tế, hoặc Ngoại Thương.
- Yêu cầu khả năng quản lý xuất sắc, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và đối tác.
- Tích cực trong việc học hỏi và sẵn sàng trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Năng động và chủ động trong công việc, có sẵn tâm huyết để thường xuyên thực hiện công tác đi lại và làm việc bên ngoài công ty.

Tại Công Ty TNHH Hồng Môn Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Mức lương cơ bản 10 triệu đồng + các khoản xăng + hoa hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hồng Môn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hồng Môn

Công Ty TNHH Hồng Môn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38, Đường Số 46, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

