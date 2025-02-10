Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hồng Môn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Đường số 46, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Phát triển mạng lưới bán hàng, khách hàng sử dụng trực tiếp tại khu vực Miền Nam

- Quản lý & tăng doanh số bán hàng tại các khu vực được giao.

- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Các sản phẩm chính như: Cổng xếp, cổng trượt, cổng biệt thự, cổng barrier trạm thu phí, cửa kính tự động, cửa cuốn, cột cờ, nhà bảo vệ ...

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng tốt nghiệp từ cấp 3 trở lên, với ưu tiên đối với các ứng viên có bằng Trung cấp, Cao đẳng trở lên và đặc biệt là những người có niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh.

- Đặc biệt chú trọng đến ứng viên tốt nghiệp các ngành đào tạo như Xây dựng, Cơ Khí, Kinh tế, hoặc Ngoại Thương.

- Yêu cầu khả năng quản lý xuất sắc, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và đối tác.

- Tích cực trong việc học hỏi và sẵn sàng trau dồi kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Năng động và chủ động trong công việc, có sẵn tâm huyết để thường xuyên thực hiện công tác đi lại và làm việc bên ngoài công ty.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

- Mức lương cơ bản 10 triệu đồng + các khoản xăng + hoa hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

