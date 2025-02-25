Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ndm Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/4 Lê Đức Thọ Phường 7 Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Mô tả công việc

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng lái ô tô (bắt buộc)

- Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành ô tô

- Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và thuyết phục

- Hiểu biêt về xu hướng truyền thông online

- Đam mê về xe ô tô và kiến thức về các mẫu xe, tính năng và công nghệ hiện đại.

- Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

- Hiểu biết về các quy trình mua bán và tài chính.

- Tinh thần sáng tạo và khả năng tìm kiếm thông tin về thị trường xe ô tô.

- Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả trong môi trường có áp lực.

Tại Công Ty TNHH Ndm Vina Thì Được Hưởng Những Gì

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thep quy định.

- Lương theo thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ndm Vina

