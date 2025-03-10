Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BOOK247 VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 75 Triệu

Mức lương 10 - 75 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 75 Triệu

Tư vấn và đặt vé cho khách hàng về các chuyến bay, giá vé, các loại vé khác nhau và các dịch vụ liên quan.

Xác định nhu cầu của khách hàng và giúp họ lựa chọn các gói vé và dịch vụ phù hợp.

Tham gia vào các hoạt động marketing để quảng bá dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm năng.

Đóng góp ý kiến và đề xuất giúp công ty cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Đặc biệt, có cơ hội điều hành Team vé máy bay.

Với Mức Lương 10 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Ưu tiên có kinh nghiệmthành thạo đặt vé và săn vé rẻ trên 1A, 1B, 1G.

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm cho vị tríNhân viên Booker Vé máy bay

Kỹ năng: lắng nghe, giải quyết vấn đề & phân tích, giao tiếp lưu loát và niềm đam mê thực sự với nghềNhân viên Vé máy bay (Booker), Suy nghĩ tích cực,Kiên nhẫn và trách nhiệm.

Tiếng anh cơ bản.

Máy tính cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH BOOK247 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ10trđến40tr.

Thưởng theo doanh số, theo Kpi. Thu nhập từ15tr–75tr

Được đào tạo trở thành Team Leader.

Trợ cấp điện thoại, máy tính Macbook.

Phụ cấp như tiền ăn, tiền đi lại, bảo hiểm y tế Liberty, bảo hiểm xã hội,....

Chế độ nghỉ phép: Ứng viên sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm, các ngày lễ, ngày phép bệnh và nghỉ thai sản.

Du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

Quyền lợi khác: Tùy vào quy định của công ty, ứng viên còn có thể được hưởng các quyền lợi khác như thưởng, quà tặng vào dịp lễ, khen thưởng, bổ nhiệm, thăng chức,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOOK247 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.