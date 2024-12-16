Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 80 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR

Mức lương
10 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25E Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 80 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty;
Thực hiện công việc quảng bá và bán các tour du lịch nước ngoài (Outbound).
Xây dựng lịch trình và thiết kế tour theo yêu cầu khách hàng;
Lập kế hoạch doanh số theo các chỉ tiêu của phòng kinh doanh;
Hỗ trợ Chăm sóc khách hàng;
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành du lịch, quản trị lữ hành, hoặc chuyên ngành khác.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sales du lịch
Am hiểu về các tuyến điểm du lịch và khả năng nắm bắt tâm lý du khách.
Giọng nói dễ nghe, thuyết phục.
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết lập mối quan hệ tốt, chăm sóc khách hàng.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết làm Powerpoint tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-80tr/tháng (lương cứng 5 - 10tr + hoa hồng + thưởng + phụ cấp)
Có thể kết hợp Sales & đi Tour nếu ứng cử viên có thẻ HDV + nghiệp vụ.
Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp,
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc
Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết
Được cử đi công tác kết hợp học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước.
Tham quan và du lịch 1-2 lần/năm cùng công ty.
Thưởng tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng nóng khác ...
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6: 08h30 - 17h30, Thứ 7 08h30 - 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIGOTOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 216 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

