Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Mức lương
100 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Building 59, Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 18 - 30 tuổi
- Chịu được áp lực công việc
- Không vướng bận việc học
- Làm fulltime không tuyển part time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: lương cứng 5.500.000 + Hoa Hồng + Thưởng
- Chính thức: lương cứng: 6.500.000 + Hoa Hồng + Thưởng
=> Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực của mỗi người
- Cung cấp đầy đủ data, văn phòng phẩm, thiết bị khi làm việc
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Công Ty
- Tham gia BHXH đầy đủ, tham gia các hoạt động thể thao 2 tuần 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Building 59, 71/1 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

