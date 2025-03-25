Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 100 Triệu

Mức lương 100 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Building 59, Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 18 - 30 tuổi

- Chịu được áp lực công việc

- Không vướng bận việc học

- Làm fulltime không tuyển part time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: lương cứng 5.500.000 + Hoa Hồng + Thưởng

- Chính thức: lương cứng: 6.500.000 + Hoa Hồng + Thưởng

=> Thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực của mỗi người

- Cung cấp đầy đủ data, văn phòng phẩm, thiết bị khi làm việc

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Công Ty

- Tham gia BHXH đầy đủ, tham gia các hoạt động thể thao 2 tuần 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN FUTURE LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin