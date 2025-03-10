Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 4 Triệu

Mức lương 100 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Về DELTA thì BÁN gì?

TP. HCM: The Global City, Vinhome Grank Park, The 9 Stellars, King Crown Infinity, Vinhomes Cần Giờ, Masteri...

Long An: Eco Retreat, Vinhomes Urban Lake,...

Bình Dương: The Gió Riverside, La Pura, Sycamore,...

Vũng Tàu: Gold Coast

Nha Trang: Libera, CaraWorld

Về DELTA thì LÀM gì?

Nhận DATA khách hàng từ team Digital MKT, chăm khách & phối hợp với quản lý để tư vấn sản phẩm cho Khách hàng

Khai thác KHÁCH HÀNG CŨ với GIỎ HÀNG MỚI, vì không thiếu hàng để bán

Chốt DEAL XONG, nhận THƯỞNG NÓNG

Tạo profile CHUYÊN NGHIỆP, tư vấn bất động sản CAO CẤP

Về Delta NHANH, cuối năm cùng VINH DANH

Với Mức Lương 100 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về DELTA thì CẦN gì?

Từ 01 NĂM KINH NGHIỆM trong lĩnh vực sales bất động sản CAO CẤP hoặc sản phẩm GIÁ TRỊ CAO. Nếu THIẾU KINH NGHIỆM thì bạn cần phải bù bằng TỐ CHẤT BÁN HÀNG, còn lại TRAINING để Delta lo tất.

Ngoại hình phải CHỈNH CHU, để tiếp khách THƯỢNG LƯU

Nhạy bén, tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

Kiến thức về tài chính, đầu tư, pháp lý bất động sản.

Kỹ năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

CẦN NỘP CV để được TRANG BỊ kiến thức, kỹ năng tư vấn KHÁCH V.I.P

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại

Có tinh thần trách nhiệm cao

Năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại

Được làm việc tại Trụ sở với không gian làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ các tiện ích văn phòng.

Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động với các đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, đoàn kết

2. Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng

Lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch: Quy chế từ Chuyên viên Tư vấn thăng tiến vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh được quy định chi tiết và công khai.

Công ty đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình phát triển sự nghiệp.

3. Phúc lợi mở rộng và giá trị gia tăng

Chế độ xét Thưởng Doanh Thu Tháng/ Thưởng Tổng Kết Quý/Năm

Được Công ty hỗ trợ xây dựng Profile Cá Nhân Chuyên Nghiệp

Được nghỉ các dịp lễ, tết như 30/04 & 01/05, 02/09, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch,... theo quy định Công ty.

Tham gia các sự kiện: Tất Niên, 08/03, 20/10, 19/11, 20/11, Giáng sinh, Trung thu, Halloween, Year End Party, teambuilding, Kick-Off dự án, sitetour, mở bán dự án...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA

