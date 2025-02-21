Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
- Hà Nội: 302 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng trên các kênh TMĐT: Doanh Thu, Chi Phí, các chỉ số để đánh giá…
- Lên kế hoạch về sản phẩm: lựa chọn sản phẩm chủ đạo, phễu, duy trì. Thực hiện thiết lập giá, chính sách bán hàng trên sàn TMĐT.
- Phân bổ ngân sách, phối hợp thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng: quảng cáo nội sàn / ngoại sàn, tham gia các chiến dịch bán hàng của sàn
- Tối ưu các chỉ số: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, ROAS, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu…
- Xây dựng khung giao diện shop hàng tháng/ chiến dịch. Phối hợp với team Media để hoàn thiện bộ banner trang trí Shop.
- Đăng bán các sản phẩm, chỉnh sửa. Tối ưu danh mục sản phẩm, listing và mô tả sản phẩm chuẩn Mall. Cài đặt khuyến mãi cho các sản phẩm
- Phối hợp với hỗ trợ ngành hàng từ Sàn trong việc mua gói và tham gia các CTKM/các quyền lợi từ sàn.
- Thực hiện giám sát tồn kho hàng ngày, không để tình trạng hàng còn trong kho mà trên các trang TMĐT trạng thái hết hàng.
- Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng
- Đề xuất xin hàng / quà tặng…
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
