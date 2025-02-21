Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng trên các kênh TMĐT: Doanh Thu, Chi Phí, các chỉ số để đánh giá…
- Lên kế hoạch về sản phẩm: lựa chọn sản phẩm chủ đạo, phễu, duy trì. Thực hiện thiết lập giá, chính sách bán hàng trên sàn TMĐT.
- Phân bổ ngân sách, phối hợp thực hiện các hoạt động kéo traffic vào gian hàng: quảng cáo nội sàn / ngoại sàn, tham gia các chiến dịch bán hàng của sàn
- Tối ưu các chỉ số: tỉ lệ Click, tỉ lệ Chuyển đổi, ROAS, Chi phí Bán Hàng/ Doanh thu…
- Xây dựng khung giao diện shop hàng tháng/ chiến dịch. Phối hợp với team Media để hoàn thiện bộ banner trang trí Shop.
- Đăng bán các sản phẩm, chỉnh sửa. Tối ưu danh mục sản phẩm, listing và mô tả sản phẩm chuẩn Mall. Cài đặt khuyến mãi cho các sản phẩm
- Phối hợp với hỗ trợ ngành hàng từ Sàn trong việc mua gói và tham gia các CTKM/các quyền lợi từ sàn.
- Thực hiện giám sát tồn kho hàng ngày, không để tình trạng hàng còn trong kho mà trên các trang TMĐT trạng thái hết hàng.
- Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng
- Đề xuất xin hàng / quà tặng…
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Discovery Complex – 302 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

