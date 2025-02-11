Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng, trưng bày hàng hóa, kiểm tra tồn kho.

Thực hiện hoạt động bán hàng, triển khai các chương trình bán hàng theo kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu doannh số Tháng/ Quý.

Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan khu vực đang phụ trách.

Khảo sát thị trường, tìm hiểu sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo cơ bản cho cấp quản lý.

Sản phẩm: Kẹo rum, Kẹo ngậm, bột cam Tang, nước trái cây, tả,...

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm Sales là một lợi thế. Chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục & đàm phản tốt

Nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Yêu thích công việc bán hàng, sẵn sàng di chuyển và làm việc ngoài thị trường.

Nghiêm túc với công việc, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định, thưởng Lễ, Tết, du lịch, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng phòng,....

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến

