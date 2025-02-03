Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Đường số 6, An Cựu CITY, Tp.Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.
- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
- Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 22-35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, chịu khó trong công việc, có đam mê kinh doanh.
- Có đầy đủ laptop cá nhân và phương tiện đi lại
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, CHỈ CẦN ĐỦ ĐAM MÊ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo
- Được đào tạo kĩ năng tiếp xúc, chốt sale với khách hàng
- Tiếp cận giỏ hàng sản phẩm đa dạng
- Hoa hồng trên từng sản phẩm được nhận nhanh chóng. Có lương cứng, thưởng đầy đủ, tổng thu nhập hấp dẫn từ 11 - 13,5 triệu/tháng
- Phúc lợi các dịp lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VẠN NIÊN THANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK4-28, Khu C Royal Park, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam địa chỉ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

