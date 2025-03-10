Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 đường 53A, Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng, phát triển và duy trì hợp tác với KOLs

Tìm kiếm và liên hệ các KOL từ các mạng xã hội (IG, FB, Youtube, Tiktok…) theo hướng dẫn của công ty

Hướng dẫn KOLs gắn tracking links trên các bài đăng

Hỗ trợ gửi thông tin chương trình deal, campaign cho KOLs

Báo cáo thống kê hiệu suất, hiệu quả công việc của KOLs

Nhận KPI từ công ty và hoàn thành đúng thời hạn

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sale

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và yêu thích sử dụng mạng xã hội YouTube, Instagram, Tiktok, FaceBook

Chịu được áp lực

Làm việc trong môi trường startup

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11,000,000 - 14,000,0000 VND (lương cơ bản) + Thưởng KPI

Phúc lợi: BHXH theo quy định + Phụ cấp + Thưởng Lễ, Tết

Thời gian làm việc: 8 giờ, nghỉ giữa giờ 1 tiếng. Thứ Hai đến thứ Bảy

Ca sáng: 6h - 15h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE

