Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 19 đường 53A, Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Xây dựng, phát triển và duy trì hợp tác với KOLs
Tìm kiếm và liên hệ các KOL từ các mạng xã hội (IG, FB, Youtube, Tiktok…) theo hướng dẫn của công ty
Hướng dẫn KOLs gắn tracking links trên các bài đăng
Hỗ trợ gửi thông tin chương trình deal, campaign cho KOLs
Báo cáo thống kê hiệu suất, hiệu quả công việc của KOLs
Nhận KPI từ công ty và hoàn thành đúng thời hạn
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và yêu thích sử dụng mạng xã hội YouTube, Instagram, Tiktok, FaceBook
Chịu được áp lực
Làm việc trong môi trường startup
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và yêu thích sử dụng mạng xã hội YouTube, Instagram, Tiktok, FaceBook
Chịu được áp lực
Làm việc trong môi trường startup
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 11,000,000 - 14,000,0000 VND (lương cơ bản) + Thưởng KPI
Phúc lợi: BHXH theo quy định + Phụ cấp + Thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: 8 giờ, nghỉ giữa giờ 1 tiếng. Thứ Hai đến thứ Bảy
Ca sáng: 6h - 15h
Phúc lợi: BHXH theo quy định + Phụ cấp + Thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: 8 giờ, nghỉ giữa giờ 1 tiếng. Thứ Hai đến thứ Bảy
Ca sáng: 6h - 15h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCK DANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI