Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kình Xuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kình Xuyên
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 728 VÕ VĂN KIỆT, P.1,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
- Ngành nghề: Máy bơm nước
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng.
- Báo cáo công việc hàng ngày, cập nhật theo dõi công trình.
- Chăm sóc khách hàng
- Công việc cấp trên bàn giao.
Thứ 7: 8h~11h30
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: dưới 30 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Cần cù, chịu khó, giao tiếp tốt.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kình Xuyên Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc: 9.500.000
- Thời gian thử việc:2 tháng.
- Lương chính thức: 11~14 triệu (tuỳ năng lực).
- Thưởng hoa hồng bán hàng 5%
- Chế độ bảo hiểm, phép năm.
- Được đào tạo về công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kình Xuyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI