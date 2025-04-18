Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Hà Nội:
- H18
- H19 Ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tư vấn, cung cấp, giải đáp kiến thức dinh dưỡng khoa học về sản phẩm cho khách hàng tiêu dùng/khách hàng đối tác.
Xây dựng nội dung Marketing, tài liệu đào tạo sản phẩm có tính chuyên môn cao
Chủ trì thực hiện các buổi đào tạo phạm vi trong và ngoài công ty
Tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Báo cáo công việc thực hiện theo từng giai đoạn.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG (Mẹ và bé)
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và xử lý vấn đề, khiếu nại
Chịu khó, chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
