Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - H18 - H19 Ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tư vấn, cung cấp, giải đáp kiến thức dinh dưỡng khoa học về sản phẩm cho khách hàng tiêu dùng/khách hàng đối tác.

Xây dựng nội dung Marketing, tài liệu đào tạo sản phẩm có tính chuyên môn cao

Chủ trì thực hiện các buổi đào tạo phạm vi trong và ngoài công ty

Tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Báo cáo công việc thực hiện theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành y tế/dinh dưỡng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG (Mẹ và bé)

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và xử lý vấn đề, khiếu nại

Chịu khó, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

