Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BONBON MOBILITY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69 đường B4, phường An Lợi Đông,Hồ Chí Minh

Về chúng tôi: Với hơn 800 xe, BonbonCar là một trong những mảng kinh doanh chủ lực của Bonbon Mobility Việt Nam, công ty con của công ty Bonbon Mobility Pte Ltd Singapore - công ty tiên phong trong lĩnh vực xe thông minh và cho thuê xe tự lái hàng đầu Đông Nam Á. Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng đội ngũ Tư vấn hợp tác với Chủ xe và tìm kiếm những ứng viên xuất sắc. Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, cùng chế độ phúc lợi hấp dẫn và cạnh tranh.

Về công việc: Chủ xe là đối tác chiến lược của BonbonCar, và chúng tôi cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho họ. Các chuyên viên tư vấn hợp tác đóng vai trò cầu nối, giúp truyền tải lợi ích và thuyết phục chủ xe đồng hành phát triển. Tham gia hệ thống BonbonCar giúp chủ xe tăng thu nhập thụ động, giảm chi phí sở hữu, đồng thời góp phần xây dựng nền kinh tế chia sẻ, tạo cơ hội cho mọi người tiếp cận phương tiện di chuyển dễ dàng hơn

• 1+ năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực: telesales, chuyên viên phát

triển kinh doanh, tư vấn bảo hiểm

• Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và lịch sự.

• Nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện trong giao tiếp.

• Kỹ tính và cẩn thận trong việc ghi nhận thông tin.

• Kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề tốt

Thu nhập hấp dẫn

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cơ hội thăng tiến trong ngắn hạn nếu đạt hiệu suất tốt

