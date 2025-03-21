Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 29A, ngõ 399 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
- Đối chiếu và thu hồi công nợ hoặc làm thủ tục trả hoa hồng đại lý OTA.
- Tư vấn page online
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên
Nắm vững các kỹ năng sale, sale online, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + lương KPI + phụ cấp+ thưởng doanh thu
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
