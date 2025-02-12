Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Số Hóa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230/32 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Biết sử dụng các công cụ AI bán hàng Online.

Bán hàng trên sàn TMĐT, am hiểu và tự vận hàng shop, tham gia các chương trình khuyến mãi, chạy quảng cáo trên sàn.

Có khả năng livestream bán hàng sẽ là 1 lợi thế.

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ (nếu có).

Địa điểm làm việc: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

Giới tính: Nam hoặc Nữ.

Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên.

Ưu tiên: Ưu tiên người biết sử dụng các công cụ AI, tự tin, vui vẻ, giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt, năng động, bắt "trend" tốt.

Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên.

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (không bắt buộc)

Thu nhập phù hợp với năng lực, từ 11.8 triệu/tháng.

Thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng.

Được hỗ trợ công cụ, vật dụng cần thiết cho công việc (máy tính, dụng cụ livestream, ...)

Lương thử việc - 85% lương cứng + hưởng đầy đủ phụ cấp, thời gian thử việc 1 tháng

Làm việc tại Trung tâm HCM, Quận 1

Được ký hợp đồng lao động đầy đủ

Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHT

Du lịch hằng năm, giao lưu sinh hoạt tập thể hòa đồng.

