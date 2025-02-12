Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Số Hóa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Số Hóa
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 230/32 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Biết sử dụng các công cụ AI bán hàng Online.
Bán hàng trên sàn TMĐT, am hiểu và tự vận hàng shop, tham gia các chương trình khuyến mãi, chạy quảng cáo trên sàn.
Có khả năng livestream bán hàng sẽ là 1 lợi thế.
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ (nếu có).
Địa điểm làm việc: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam hoặc Nữ.
Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên.
Ưu tiên: Ưu tiên người biết sử dụng các công cụ AI, tự tin, vui vẻ, giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt, năng động, bắt "trend" tốt.
Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên.
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (không bắt buộc)
Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Số Hóa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập phù hợp với năng lực, từ 11.8 triệu/tháng.
Thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng.
Được hỗ trợ công cụ, vật dụng cần thiết cho công việc (máy tính, dụng cụ livestream, ...)
Lương thử việc - 85% lương cứng + hưởng đầy đủ phụ cấp, thời gian thử việc 1 tháng
Làm việc tại Trung tâm HCM, Quận 1
Được ký hợp đồng lao động đầy đủ
Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHT
Du lịch hằng năm, giao lưu sinh hoạt tập thể hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phụ Kiện Số Hóa
