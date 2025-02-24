Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Công Nghệ KNK Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 22 Triệu

Mức lương 11 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường Linh Trung,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 22 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng mỗi quan hệ với khách hàng mới/ hỗ trợ và duy trì các khách hàng hiện có của công ty.

Tập trung vào thị trường các công ty sản xuất công nghiệp, điện tử

Lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý

Thực hiện các yêu cầu, phân công của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học các khối ngành Điện tử, Kinh tế, ngành nghề liên quan sale,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại (B2B và B2C), tiếp thị hoặc kỹ thuật, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến ngành điện tử hoặc vật liệu. Kinh nghiệm trong ngành bảng mạch in (PCB), bảng mạch mềm (FPC) hoặc màn hình sẽ là một lợi thế.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được training từ đầu.

Tin học văn phòng căn bản: WORK, EXCEL...

Tiếng anh giao tiếp căn bản

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại Công Ty Công Nghệ KNK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Net 500$ - 1000$ + Commission

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện

Được cung cấp đủ công cụ làm việc: Laptop, điện thoại, có xe công ty đi khách hàng.

Đóng BHXH và chính sách chế độ theo quy định của Công ty.

Thưởng lương tháng 13, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất.

Phúc lợi: Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật..., hỗ trợ ốm đau, hiếu hỉ

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Có nhiều cơ hội phát triển. Được tham gia đào tạo nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Công Nghệ KNK Việt Nam

