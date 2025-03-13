Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Mức lương 11 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 60 Kiên Thành Trâu Quỳ,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

Gọi điện tư vấn và chốt đơn khách hàng theo data mới

Chăm sóc và upsale KH đã qua sử dụng dịch vụ

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: tự giác, trách nhiệm, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến, sáng tạo, có tư duy về bán hàng.

Có kinh nghiệm trực page là 1 lợi thế.

Không biết sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thu nhập từ 10-30 triệu (thưởng không giới hạn)

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP

