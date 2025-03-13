Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP
Mức lương
11 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 60 Kiên Thành Trâu Quỳ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 25 Triệu
Có kinh nghiệm trực page là 1 lợi thế. Không biết sẽ được đào tạo.
Gọi điện tư vấn và chốt đơn khách hàng theo data mới
Chăm sóc và upsale KH đã qua sử dụng dịch vụ
Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: tự giác, trách nhiệm, nhanh nhẹn, có chí cầu tiến, sáng tạo, có tư duy về bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Thu nhập từ 10-30 triệu (thưởng không giới hạn)
Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY SẢN & NÔNG NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
