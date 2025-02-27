Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

Mức lương
11 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 30 Triệu

Tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhà nhập khẩu mặt hàng nội thất trưng bày.
Tổng hợp danh sách khách hàng, chào hàng, đàm phán, kiểm soát bảng vẽ thiết kế, báo giá.
Theo dõi & xử lý đơn hàng: Thanh toán, giao hàng, chất lượng, làm bộ chứng từ yêu cầu cho lô hàng...
Báo cáo bán hàng theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của Công ty.
Hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp và các bộ phận khác trong công việc.
Thực hiện các công việc khác theo phân công công việc của cấp trên.
Lên kế hoạch cho các chiến lược kinh doanh để đảm bảo doanh thu đề ra.

Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu hoặc đã từng làm trong ngành xuất nhập khẩu, nội thất, thương mại quốc tế,...
Am hiểu thị trường và kỹ thuật ngànhQuầy kệ trưng bày, nội thất,...
Kỹ năng nói, viết Tiếng Anh khá. (ưu tiên thêm tiếng trung cơ bản)
Có khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, yêu thích kinh doanh
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu.

Tại Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 30 triệu (Lương cứng 15-20tr + doanh số tháng, quý, năm)
Xe ô tô đi công tác, điện thoại
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển lên các vị trí mới;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;
Xét tăng lương 1 lần/năm (hoặc tăng lương đột xuất theo năng lực.
Hưởng đầy đủ chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng T13, chế độ du lịch nghĩ dưỡng...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 112/9 Đường Phổ Quang, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp HCM – VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

