Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 49 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 281d Lãnh Binh Thăng, phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

- Lập kế hoạch kinh doanh và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới và mở rộng thị trường hiện tại.

- Xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác để tăng cường sự hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

- Giám sát và đánh giá hiệu suất kinh doanh của bộ phận, bao gồm doanh số, lợi nhuận và chi phí, để đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

- Phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty, bao gồm việc tăng cường thị phần, mở rộng sản phẩm và dịch vụ, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

- Đánh giá và đề xuất các sáng kiến kinh doanh mới để cải thiện hiệu suất kinh doanh và tăng cường lợi thế cạnh tranh của công ty.

- Tốt nghiệp Trung học trở lên các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Am hiểu thị trường bất động sản, các quy định pháp lý và quy trình giao dịch liên quan.

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý bất động sản.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Nhà Đất Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

