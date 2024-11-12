Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 50 Triệu

Mức lương 11 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nội thất.

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm nội thất cao cấp của công ty.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc theo quy định.

Với Mức Lương 11 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Bất động sản, Nội thất, Xây dựng).

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Nhiệt tình, chủ động, yêu thích kinh doanh và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 11 triệu + Hoa hồng 6% theo doanh thu không giới hạn.

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên các vị trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam

