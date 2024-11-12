Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam
Mức lương
11 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 18 Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 50 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nội thất.
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm nội thất cao cấp của công ty.
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Báo cáo kết quả công việc theo quy định.
Với Mức Lương 11 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ dưới 35 tuổi
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Bất động sản, Nội thất, Xây dựng).
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là một lợi thế.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Nhiệt tình, chủ động, yêu thích kinh doanh và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành Bất động sản, Nội thất, Xây dựng).
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là một lợi thế.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Nhiệt tình, chủ động, yêu thích kinh doanh và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 11 triệu + Hoa hồng 6% theo doanh thu không giới hạn.
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên các vị trí
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên các vị trí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vilacasa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI