Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 72 Bùi Quốc Khái - Hoàng Liệt - Hoàng Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Quản lý gian hàng trên các nền tảng TMĐT

Quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop,...

Cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá bán, tồn kho, chương trình khuyến mãi).

Đảm bảo các gian hàng hoạt động ổn định, đúng chính sách của từng sàn.

2. Xây dựng và triển khai chương trình khuyến mãi

Đề xuất và thực hiện các chương trình ưu đãi để tăng doanh số trên các sàn TMĐT.

Phối hợp với đội Marketing để chạy quảng cáo, flash sale, voucher giảm giá,...

Theo dõi hiệu quả của từng chương trình và tối ưu doanh thu.

3. Quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng

Theo dõi, xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.

Phối hợp với bộ phận kho và vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng thời gian cam kết.

Hỗ trợ, tư vấn khách hàng, xử lý khiếu nại, đổi trả hàng trên các sàn TMĐT.

4. Phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả bán hàng

Theo dõi doanh số, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng kênh bán hàng.

Phân tích hành vi mua hàng, đưa ra đề xuất cải thiện hiệu suất bán hàng.

Báo cáo định kỳ về doanh thu, tồn kho, chi phí quảng cáo,..

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành gian hàng trên sàn TMĐT là lợi thế.

Hiểu biết về các công cụ quảng cáo, SEO trên sàn TMĐT.

Kỹ năng Excel, phân tích dữ liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, nhiệt huyết, năng động và chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thông tin liên hệ: P.HCNS số 72 Bùi Quốc Khái, Linh Đàm, Hoàng Mai, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC VINH

