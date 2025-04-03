Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CMC Tower,Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
One of our clients, which is selling injection molding machines, is now looking for sales staff.
80% will be an existing clients.
【What you will be working on】
- Following existing clients to maintain a good relationship
- Developing new clients to expand the business
- Making Sales proposals, products list
- Reporting to Sales Manager
- Translating documents from Vietnamese to Japanese and vice versa.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Japanese: N2 Intermediate level.
- English: Conversational level.
- Having more than 2 years working experience in any position.
- Bright Personality, Energetic, Willingness
- Willing to work as Sales
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- 13th months Bonus
- Annual Leave
- Social/Health Insurance
- Salary review
- Transportation Allowance: 200,000VND
- Meal Allowance: 750,000VND
- Certification allowance (300K~500K)
- Very good Training system
- Medical check-up
