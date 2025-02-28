Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 128 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và báo cáo thường xuyên tiến độ triển khai kế hoạch đã được duyệt.

- Liên hệ (telesale) khách hàng trên data có sẵn (khách hàng cũ đã mua hàng), tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu các sản phẩm và chương trình mới.

- Tiếp nhận, trao đổi, báo giá, giải đáp câu hỏi, thắc mắc và chốt sales các sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mại của người theo dõi và khách hàng qua nền tảng TikTok, Google, Zalo, … thông qua Pancake.

- Theo dõi, quản lý tương tác xã hội trên các nền tảng của công ty.

- Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, xử lý trong trường hợp có phản hồi tiêu cực. Giải quyết các tình huống phát sinh của khách hàng

- Thu thập thông tin, đối thủ cạnh tranh, tham vấn lên ban lãnh dạo.

- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

- Thực hiện các công tác khác được phân công của Quản lý kinh doanh.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh online, telesale (ưu tiên các ứng viên đã làm đồ điện gia dụng).

- Tốt nghiệp tối thiểu từ Trung cấp chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, kinh doanh ...

- Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi: 24 – 35, có sức khỏe tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

III.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Gì

III. Quyền lợi:

- Thu nhập:

+ Lương cứng: 7.000.000 + Thưởng KPI doanh số + Thưởng sản phẩm

+ (Tổng thu nhập trung bình từ 12-15 triệu)

+ Thời gian thử việc 2 tháng (85% Lương cứng).

- Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ.

- Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động.

- Được nghỉ mát 1 năm/lần, các sự kiện team building, đào tạo do công ty tổ chức.

- Thời gian làm việc:

+ Sáng từ: 08h00 – 12h00

+ Chiều từ: 13h00 – 17h00

+ Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật (Riêng thứ 7 làm đến 16h00)

Quyền lợi tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỮU NGHỊ LÊ GIA

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

